На МКС впервые напечатали на 3D-принтере часть человеческого тела

Ученые впервые создали мениск (хрящевую прокладку) коленного сустава человека с помощью 3D-принтера в космосе. Эксперимент прошел на борту Международной космической станции (МКС), сообщила пресс-служба американской компании Redwire.

© Redwire

В исследовании использовали установку для трехмерной печати BioFabrication Facility (BFF), разработанную Redwire и доставленную на МКС в 2022 году. В качестве «чернил» специалисты использовали человеческие стволовые клетки и коллаген.

В эксперименте участвовали астронавты Фрэнк Рубио, Уоррен Хобург, Стивен Боуэн и Султан Аль Неяди.

По словам представителей компании, в космосе биологические ткани и другие взякие материалы лучше сохраняют форму благодаря невесомости. За счет этого их проще изготавливать без применения химикатов и специальных каркасов.