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Украину предупредили об угрозе «спирали смерти»

Украина рискует оказаться в «спирали смерти» в связи с демографическим кризисом в стране, предупредила академик Элла Либанова из Национальной академии наук. Ее слова передает британская благотворительная организации AOAV.

Украину предупредили об угрозе «спирали смерти»
© РИА Новости

Она выразила глубокую обеспокоенность массовым отъездом за рубеж украинок репродуктивного возраста. По словам академика, если они не вернутся на родину, это приведет к серьезным проблемам. Она отметила, что в 2001 году Украина стала страной с самым низким уровнем рождаемости в мире, а в 2019 году по данному показателю была последней в Европе.

В материале также приводится прогноз украинских демографов, которые предсказывают падение в 2023-2024 годах общего коэффициента рождаемости до 0,71. Такой показатель станет самым низким из когда-либо зарегистрированных. «Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в спирали смерти», — отметила Либанова. При этом она уточнила, что даже в случае победы Украины в конфликте рождаемость в стране не восстановится.

Ранее польский демограф Ариэль Драбинский заявил о вымирании Украины. Он указал, что до эскалации конфликта с Россией на подконтрольных Киеву территориях жили 37 миллионов человек, а сейчас осталось не более 30 миллионов.

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