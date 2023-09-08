Украину предупредили об угрозе «спирали смерти»

Украина рискует оказаться в «спирали смерти» в связи с демографическим кризисом в стране, предупредила академик Элла Либанова из Национальной академии наук. Ее слова передает британская благотворительная организации AOAV.

Она выразила глубокую обеспокоенность массовым отъездом за рубеж украинок репродуктивного возраста. По словам академика, если они не вернутся на родину, это приведет к серьезным проблемам. Она отметила, что в 2001 году Украина стала страной с самым низким уровнем рождаемости в мире, а в 2019 году по данному показателю была последней в Европе.

В материале также приводится прогноз украинских демографов, которые предсказывают падение в 2023-2024 годах общего коэффициента рождаемости до 0,71. Такой показатель станет самым низким из когда-либо зарегистрированных. «Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в спирали смерти», — отметила Либанова. При этом она уточнила, что даже в случае победы Украины в конфликте рождаемость в стране не восстановится.