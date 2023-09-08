IT-эксперт допустил появление премиум-подписки в WhatsApp

Разработчики WhatsApp по примеру Telegram могут ввести в свой мессенджер платную премиум-подписку. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова.

По мнению Зыкова, WhatsApp планомерно повторяет все новые функции Telegram. Специалист считает, что так американский мессенджер старается не потерять актуальность и не повторить судьбу крайне популярного в нулевых сервиса ICQ.

«В WhatsApp уже есть новостные каналы, и премиум-подписка там безусловно появится…» – цитирует агентство Зыкова.

Эксперт добавил, что будущее радикальное обновление дизайна WhatsApp тоже навеяно оформлением Telegram. По мнению Зыкова, американский сервис тоже хочет стать «более легковесным» с точки зрения визуального восприятия.