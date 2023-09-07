Роскосмос начал строительство новой земной станции для связи с МКС на территории компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева (входит в «Роскосмос»), которая находится почти в центре страны.

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Станция носит название «Орион-Ц», в задача станции заключается в обеспечения звуковой связи и видеосвязи между Центром управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения и российским сегментом Международной космической станции.

По окончанию установки станции «Орион-Ц» – проведут испытания работы и связи.