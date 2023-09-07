Роскосмос начал строительство новой земной станции для связи с МКС
Роскосмос начал строительство новой земной станции для связи с МКС на территории компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева (входит в «Роскосмос»), которая находится почти в центре страны.
Станция носит название «Орион-Ц», в задача станции заключается в обеспечения звуковой связи и видеосвязи между Центром управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения и российским сегментом Международной космической станции.
По окончанию установки станции «Орион-Ц» – проведут испытания работы и связи.
Ранее мы уже рассказали, что Ярославский радиозавод (входит в "Роскосмос") начал производить новые аварийно-спасательные радиостанции Р-855С. Сертификация в международной спутниковой системе поиска и спасения КОСПАС-САРСАТ уже завершена.