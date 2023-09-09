Самые важные события в истории авиации

Человечество тысячелетиями мечтало подняться в небеса, поэтому история авиации богата самыми разными событиями: от запуска первых воздушных змеев в древнем Китае до французских воздушных шаров. Портал history.com рассказал о самых важных событиях за всю историю авиации.

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1505-1506: Да Винчи мечтает о полетах и публикует свои заметки

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Немногие исторические фигуры оставили после себя больше подробных идей, теорий и грез на тему авиации, чем итальянский изобретатель Леонардо да Винчи. Его труд под названием «Кодекс о полете птиц» содержит тысячи заметок и сотни зарисовок о природе полета и принципах аэродинамики. Именно эта книга во многом заложила ранний фундамент для развития авиации и пилотируемых летательных аппаратов.

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21 ноября 1783: первый пилотируемый полет на воздушном шаре

Первыми пассажирами воздушного шара братьев Монгольфье стали утка, овца и петух — но всего через два месяца их подвиг повторили настоящие пилоты-испытатели. Шар, состоявший из бумаги и шелка, поднял двух людей в небо над Парижем на высоту примерно 150 метров и преодолел почти девять километров за полчаса.

Chateau de Versailles

24 сентября 1852: дирижабль Жиффара

За полвека до того, как братья Райт отправились в небеса, французский инженер Анри Жиффар провел первый пилотируемый, контролируемый воздушный полет. Изобретатель парового инжектора совершил путешествие из Парижа в Эланкур на дирижабле собственного дизайна: 43,5-метровом аппарате в форме сигары, который перемещался при помощи трехлопастного пропеллера и 3-сильного двигателя. Тем самым Жиффар доказал, что паровыми летательными аппаратами можно управлять.

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17 декабря 1903: полет братьев Райт

Братья Орвилл и Уилбер совершили первый контролируемый, продолжительный полет на летательном аппарате тяжелее воздуха. Каждый из братьев дважды поднял деревянный биплан с бензиновым двигателем в небо: итого они совершили четыре взлета. Самый короткий продлился 12 секунд, самый долгий — около минуты. Сейчас это событие считается историческим, но газеты того времени не обратили особого внимания на достижение братьев Райт: дескать, полеты были слишком короткими.

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1907: первый вертолет в воздухе

Французский инженер и механик Поль Корню стал первым человеком, поднявшимся в воздух на летательном аппарате с вращающимся крылом — предтече современных вертолетов. Он смог оторваться от земли на 1,5 метра и продержался в воздухе 20 секунд. Эксперименты с подобной конструкцией проходили и раньше, но именно опыт Корню стал исторически первым успехом.

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1 января 1914: первый коммерческий пассажирский авиарейс

В канун Нового года пилот Тони Яннус совершил первый коммерческий рейс в истории: его пассажиром стал мэр городка Сент-Питерсберг в американском штате Флорида, который пролетел вдоль берега залива Тампа. 37-километровый полет обошелся в $5 и заложил основу для индустрии коммерческих авиалиний.

Июнь 1919: первый безостановочный трансатлантический перелет