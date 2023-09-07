Мегабайты и мегабиты: в чем разница?

Цифровой контент и онлайн-сайты, от социальных сетей до офисных программ, по сути состоят из мельчайших частичек данных — нулей и единиц. Однако эти нули и единицы измеряются в разных единицах исчисления: рассказываем, в чем разница между мегабайтами и мегабитами.

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Единицы данных и за что они отвечают

Прежде всего, важно понимать разницу между базовыми единицами данных. Бит — это наименьшая единица цифровой информации. Один бит может иметь значение 0 или 1, что делает его фундаментальным блоком для создания любого компьютерного кода. Байт — это группа из 8 битов. Он может содержать значения от 0 до 255: итого в байте могут храниться 256 разных значений.

И биты, и байты используются для измерения цифровой информации. Примерно так же, как мили и километры выступают единицами измерения расстояния. Разница лишь в том, что биты и байты немного различаются: первые измеряют скорость передачи данных, тогда как вторые — размеры файлов.

Из-за того, что биты и байты являются наименьшими единицами измерения, их нельзя назвать самыми практичными вариантами для повседневных расчетов. Опять же, возвращаясь к предыдущей аналогии, никто не станет измерять расстояние между двумя городами в миллиметрах.

Чтобы измерять миллионы битов и байтов, мы пользуемся более крупными расчетными единицами: мегабитами и мегабайтами. 1 мегабит = 1 млн бит, 1 мегабайт = 1 млн байт = 8 мегабит.

Мегабит и мегабайт