Мегабайты и мегабиты: в чем разница?
Цифровой контент и онлайн-сайты, от социальных сетей до офисных программ, по сути состоят из мельчайших частичек данных — нулей и единиц. Однако эти нули и единицы измеряются в разных единицах исчисления: рассказываем, в чем разница между мегабайтами и мегабитами.
Единицы данных и за что они отвечают
Прежде всего, важно понимать разницу между базовыми единицами данных. Бит — это наименьшая единица цифровой информации. Один бит может иметь значение 0 или 1, что делает его фундаментальным блоком для создания любого компьютерного кода. Байт — это группа из 8 битов. Он может содержать значения от 0 до 255: итого в байте могут храниться 256 разных значений.
И биты, и байты используются для измерения цифровой информации. Примерно так же, как мили и километры выступают единицами измерения расстояния. Разница лишь в том, что биты и байты немного различаются: первые измеряют скорость передачи данных, тогда как вторые — размеры файлов.
Из-за того, что биты и байты являются наименьшими единицами измерения, их нельзя назвать самыми практичными вариантами для повседневных расчетов. Опять же, возвращаясь к предыдущей аналогии, никто не станет измерять расстояние между двумя городами в миллиметрах.
Чтобы измерять миллионы битов и байтов, мы пользуемся более крупными расчетными единицами: мегабитами и мегабайтами. 1 мегабит = 1 млн бит, 1 мегабайт = 1 млн байт = 8 мегабит.
Мегабит и мегабайт
- Мегабит измеряет скорость передачи данных или объем цифрового хранилища. Каждый раз, когда мы пересылаем информацию по Сети, копируем файлы на USB-накопитель или жесткий диск, эти данные передаются в виде битов. После записи биты считываются компьютером на определенной скорости — и она измеряется в мегабитах в секунду (Мб/c).
- Мегабайт измеряет объем цифровой информации, хранящейся в файле или на устройстве. Иными словами, размер изображения, видеофайла или звуковой дорожки измеряется в мегабайтах.