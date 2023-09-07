В Google Chrome добавили опцию запрета передачи данных рекламодателям

Компания Google начала развертывать новую функцию в браузере Chrome, которая собирает историю посещений и на основе полученных данных создает шаблон предпочтений пользователя. Затем информация передается сторонним сайтам для отображения более персонализированной и эффективной рекламы, но эту функцию можно отключить, сообщает портал The Geek.

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Однако многие пользователи выразили свое недовольство новой функцией, считая, что она нарушает их право на конфиденциальность и подвергает их риску слежки.

Профессор криптографии в Университете Джонса Хопкинса Мэтью Грин заявил: «Я не хочу, чтобы мой браузер отслеживал мою историю посещений, чтобы показывать мне рекламу, и я определенно не хочу, чтобы мой браузер делился какой-либо моей информацией и историей посещений с каждым случайным веб-сайтом, который я посещаю». Венчурный капиталист Пол Грэм в свою очередь назвал новую технологию таргетинга рекламы шпионским программным обеспечением.

Google утверждает, что новая функция не нарушает конфиденциальность пользователей, так как профиль предпочтений не содержит личной информации и не может быть использован для идентификации пользователя. Компания предоставила пользователям возможность отключить эту функцию в настройках браузера.