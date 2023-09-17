От Царь-пушки до уточницы: самое большое оружие в истории

Если говорить об оружии, то размер — весьма растяжимое понятие. Мощное вооружение необязательно должно быть большим, чтобы достичь нужной огневой мощи, но технологическая гонка не останавливается ни на минуту. Журнал Popular Mechanics рассказал о самом большом оружии в истории.

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Самый большой калибр персонального оружия

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Калибр крайне важен для портативного противотанкового вооружения, т.к. больший диаметр снаряда означает большую пробивную способность боеголовки. На данный момент самым большим калибром пользуется противотанковая система Eryx европейской фирмы MBDA — она ведет огонь 135-миллиметровыми боеголовками.

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Самый большой калибр маленького пистолета

Некоторое крупнокалиберное оружие, как ни странно, разработано с большим акцентом на практичность: например, карманные пистолеты Генри Деринджера, которые пользовались большой популярностью в середине XIX века. Два дула позволяют компактному оружию стрелять полноценными картриджами. И с тех самых пор оружейные мастера задались целью сделать подобное вооружение как можно более маленьким. Фирма Heizer Defense настаивает, что ее титановый пистолет Double Pistol — самое легкое и маленькое оружие на базе .45 калибра.

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Самый большой калибр винтовки

Когда самого большого из существующих калибров недостаточно, остается только создать собственный — именно так и поступил президент фирмы SSK Industries Джей Ди Джонс. Он разработал картридж рекордного .950 калибра: винтовка для стрельбы этим калибром весит 36 килограмм, поэтому стрельба возможно только при наличии двуноги или надежного упора.

Самый большой калибр на мобильной платформе

Приз за самое мощное оружие на мобильной платформе отходит «Дэви Крокетт» — безоткатному орудию, которое по совместительству стало самым компактным ядерным орудием в истории. Оно было разработано США в 1950-х для потенциальной войны против СССР и представляло собой мелкокалиберный пистон, который вставлялся внутрь ствола для запуска 11-дюймовой боеголовки. Эффективная дистанция «Дэви Крокетт» составляла до 4 км, тогда как мощность взрыва — примерно 18 тонн в тротиловом эквиваленте.

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Самый большой пистолет

Картридж .600 Nitro Express изначально был создан для охоты на слонов, но даже для такой цели его мощность считалась излишней. Само собой, это не остановило энтузиастов, которые разработали пистолет под умопомрачительный калибр. Австрийцы из фирмы Pfeifer Waffen собрали шестикилограммовый револьвер по индивидуальному заказу клиента из Швейцарии, но его также может заказать любой желающий всего $17 000.

Самый большой дробовик

Чем меньше калибр ружейных патронов, тем больше диаметр индивидуальных свинцовых шариков внутри. Например, в стандартном 12 калибре этот показатель равен 18,5 миллиметрам — но эта цифра меркнет на т.н. уточниц XIX века. Эти гигантские ружья применялись для промысловой охоты на птиц благодаря своей мощности: 2 калибр позволял охотникам сбивать целые стаи диких уток одним выстрелом. Правда, ни один человек не сможет стрелять из него стоя — обычно охотники занимали упор на лодке и дожидались подходящего момента.

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Самая большая корабельная пушка

Японские боевые корабли «Ямато» и «Мусаси» были оснащены 18,1-дюймовыми орудиями, что делало их самыми мощными образцами плавучей артиллерии. Они могли поражать цели на расстоянии почти 42 километров, но практической пользы в реальном бою от подобного вооружения было немного. К моменту, когда японцы сошли на море в начале Второй мировой, авианосцы уже начинали завоевывать превосходство на воде.

Самая большая пушка, прошедшая реальные бои

В 1936 году Гитлер спросил оружейного мастера Густава Круппа, сможет ли он разработать артиллерийское орудие для того, чтобы пробить французскую линию Мажино. Крупп предложил создать гигантскую пушку 80-сантиметрового калибра — и получил заказ сразу на две. «Толстый Густав» и «Дора» были 1350-тонными орудиями: перемещение каждой из них требовало отдельного поезда и трех дней на сборку инсталляции. Они могли вести огонь бетонобойными снарядами массой семь тонн на дистанции 40 километров. Оба орудия не успели к войне против Франции, однако «Толстый Густав» активно использовался при осаде Севастополя.

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Самая большая дульнозарядная пушка

40-тонная «Царь-пушка» была отлита из бронзы в 1586 году. 890-миллиметровое орудие за один выстрел могло отправить в противника 800 килограмм картечи, за что оно получило прозвище «Дробовик Российский». Но на практике «Царь-пушка» выполняла скорее церемониальные функции — она была символом военной мощи государства и не совершила ни единого выстрела.