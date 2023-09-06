Блогер Wylsacom призвал родителей не экономить на пауэрбанках для детей

Техноблогер, основатель YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, из-за чего может взорваться пауэрбанк.

Ранее стало известно, что пауэрбанк взорвался в рюкзаке школьницы из Санкт-Петербурга. Ученица во время перемены подключила свой смартфон к зарядному устройству и бросила в портфель, после чего раздался взрыв. Школу пришлось эвакуировать.