Гендиректор «Цифровой экономики» оценил перспективы нейросети Сбера

Сервис GigaChat от Сбера способен изменить технологический ландшафт во всем мире. Об этом заявил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

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«Сбер, как один из ведущих технологических лидеров страны, продолжает создавать и совершенствовать сервисы, которые вносят большой вклад в развитие цифровой экономики и искусственного интеллекта нашей страны. Если брать глобальнее – такие технологии укрепляют технологический суверенитет и ведут страну к технологическому лидерству», — заявил он.

По его словам, на сегодняшний день российские технологические компании имеют потенциал быть на передовой технологической гонки, и Сбер является ярким примером.

«Мы видим, как на наших глазах создается целая экосистема ИИ-сервисов», — добавил эксперт.

Напомним, в разработке модели принимали участие команды SberDevices и Sber AI при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI и ряда отраслевых экспертов, привлеченных для передачи GigaChat различных предметных знаний. Обучение сервиса происходит на суперкомпьютере Christofari.

«Такое отраслевое взаимодействие, привлечение лучших отраслевых экспертов — очень верные шаги на пути к импортонезависимости, созданию собственных передовых технологических продуктов, отвечающих мировым трендам», — считает Плуготаренко.