Нехватку IT-специалистов в России объяснили

«Причин тому, конечно, много, но, по-моему, мнению, основная из них — потеря культуры массовой и качественной подготовки в области математики, а далее IT, прежде всего, в общеобразовательной школе, а далее, как следствие и в высшей школе. Сопутствующий этому фактор — весьма ощутимая и нарастающая нехватка в вузах профессорско-преподавательского состава соответствующего профиля. Опытные, квалифицированные кадры, гарантирующие прочную профессиональную подготовку, вне зависимости от уровня оплаты труда, постепенно уходят, и адекватной замены им нет. А молодые высококлассные специалисты пока не готовы на порядки терять в оплате труда, интенсивно работая в высшей школе», — заключила она.