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Нехватку IT-специалистов в России объяснили

В России не хватает IT-специалистов, несмотря на высокую популярность профессии. В беседе с «Лентой.ру» директор Института информационных технологий ГУУ, кандидат экономических наук Ольга Писарева объяснила причину этого явления.

Нехватку IT-специалистов в России объяснили
© Виктор Толочко / РИА Новости

Сейчас Россия не досчитывается примерно миллиона специалистов, утверждает экономист.

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«На наших глазах происходит объективное расширение направлений использования IT-специалистов, причем во всех областях нашей жизни: общественной, хозяйственной, научной, образовательной и другое. Процессы информатизации, автоматизации и цифровизации глубоко проникли в различные сектора национальной экономики и сферы публичного управления, что постоянно индуцирует появление новых рабочих мест, требующих соответствующей профессиональной подготовки. При этом спектр специализации работников IT сферы также увеличивается, перманентно формируя дисбаланс на рынке труда IT-специалистов. Эти процессы характерны не только для России, но и для всего мира», — рассказала она

За квалифицированных айтишников сегодня конкурирует весь мир, поэтому многие уезжают работать в другие страны, объяснила Ольга Писарева.

Также дефицит кадров связан с тем, что в последнее время мало абитуриентов поступают на IT-специальности, а также качеством образования, отметила собеседница «Ленты.ру».

«Причин тому, конечно, много, но, по-моему, мнению, основная из них — потеря культуры массовой и качественной подготовки в области математики, а далее IT, прежде всего, в общеобразовательной школе, а далее, как следствие и в высшей школе. Сопутствующий этому фактор — весьма ощутимая и нарастающая нехватка в вузах профессорско-преподавательского состава соответствующего профиля. Опытные, квалифицированные кадры, гарантирующие прочную профессиональную подготовку, вне зависимости от уровня оплаты труда, постепенно уходят, и адекватной замены им нет. А молодые высококлассные специалисты пока не готовы на порядки терять в оплате труда, интенсивно работая в высшей школе», — заключила она.

16 августа глава Минцифры Максут Шадаев оценил дефицит айтишников в России в 500–700 тысяч человек.

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