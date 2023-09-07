Как глубоко люди ныряли в океане

Почти три четверти нашей планеты покрыты водой, и, в среднем, глубина океана составляет примерно 3 700 метров. Но в некоторых местах морское дно опускается еще глубже. Журнал Popular Mechanics рассказал, насколько глубок океан и насколько человечество изучило морские глубины.

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Глубина океана

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Где-то в двух сотнях километров от Марианских островов находится самое глубокое место, известное человеку. Марианская впадина — яма в виде полумесяца на дне западной части Тихого океана, которая простирается на 2540 км в длину и 69 км в ширину. Она лежит в т.н. зоне движения по разломам: области, где одна тектоническая плита скользит под другой. Тихоокеанская плита, занимающая более половины впадины, является старейшим морским дном в мире — и на протяжении 180 млн лет она постепенно проваливается все ниже.

Помимо этого, на глубину Марианской впадины влияют еще два фактора. Во-первых, отдаленное местоположение означает, что впадина находится далеко от рек, которые могли бы заполнить пустое пространство илом. Во-вторых, тектонические линии разлома рассекают секцию Тихоокеанской плиту на узкие желобки, которые позволяют ей складываться под гораздо более крутым углом, чем в других зонах движения.

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На южном конце Марианской впадины можно найти маленькую, узкую долину, известную под названием бездна Челленджера. Она получила свое имя в честь экспедиции 1951 года, которая впервые измерила глубину бездны — невероятные 11 километров. Для контекста, если гора Эверест погрузится под воду в этом месте, то ее пик не дотянется до поверхности.

На что похож океан на такой глубине

На подобной глубине давление в 1 000 раз превышает показатель на уровне моря. Крайне холодная вода, непроницаемая темнота — но, что важно, без тишины. В 2015 году группа ученых спустила гидрофон (водонепроницаемый микрофон) в бездну Челленджер. Когда они подняли устройство через 23 дня, оно записало самые разные звуки: землетрясения, тайфуны и песни китов, а также человеческие звуки — например, шумы моторных лодок.

Изучили ли люди самую глубокую часть океана

В 1875 году корабль HMS Challenger измерил глубину бездны при помощи веревки с грузом. Причем команда совершила историческое открытие по чистой случайности, из-за того, что непредсказуемые ветры сдули корабль с запланированного курса. Спустя более чем 75 лет Challenger II изучил бездну с помощью эхолота: повторный замер подтвердил, что она действительно глубже 11 км.

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Лишь четыре дайвера исследовали самые глубокие области бездны Челленджер. В 1960 году Жак Пиккар и лейтенант ВМФ США Дон Уолш спустились в бездну на батискафе Trieste. Погружение продлилось всего 20 минут из-за экстремального давления, и аппарат поднял так много подводного мусора со дна океана, что мужчины не смогли сделать фотографии.

Режиссер Джеймс Кэмерон спустился в бездну в 2012-м на субмарине собственного дизайна. Его погружение длилось три часа, но, опять же, сильное давление повредило электронику Кэмерона. Батареи и сонары вышли из строя, и даже двигатели аппарата потерпели неполадку.