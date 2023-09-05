ZTE представила смартфон с похожим на iPhone дизайном

Китайская компания ZTE выпустила в Мексике свой новый смартфон ZTE Axon 50 Lite. После Axon 50 Ultra, представленного ранее в этом году в Китае, это второй продукт с торговой маркой Axon 50.

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Особенности

По внешнему виду ZTE Axon 50 Lite визуально очень похож на iPhone Pro. Но технические характеристики гаджетов совершенно разняться. ZTE Axon 50 Lite оснащён 6,6-дюймовым LCD-дисплеем IPS c разрешение 2408×1080 пикселей, частотой обновления 60 Гц и соотношение сторон 20:9.

Внутри смартфона находится восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц. Название чипсета производитель не раскрывает. Устройство имеет 4 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти и 10 ГБ виртуальной оперативной памяти.

Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 22,5 Вт.

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На задней панели имеется квадратный блок основной камеры с тремя датчиками:

главный датчик на 50 Мп (f/1,8);

макро-объектив на 2 Мп;

датчик глубины на 2 Мп.

Спереди установлена селфи-камера на 8 Мп.

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Кроме того, Axon 50 Lite оснащен портом USB-C, сканером отпечатков пальцев, установленным на боковой стороне устройства, двумя слотами для SIM-карт, возможностью подключения 5G, двухдиапазонным Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS и аудио-разъем 3,5 мм. Работает смартфон под управлением модифицированной версии Android 13, известной как ZTE MyOS UI. Размеры 169,96×76,1×8,4 мм.

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