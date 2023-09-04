В Роскомнадзоре прокомментировали сбои в работе YouTube

В Роскомнадзоре заявили, что сбои в работе видеохостинга YouTube не связаны с действиями ведомства. Об этом сообщает ТАСС.
"Не связано", — ответили в пресс-службе на вопрос, связаны ли сбои с действиями Роскомнадзора.
До этого стало известно, что пользователи YouTube из России, Украины, Белоруссии, Киргизии и Турции жалуются на сбои в работе видеохостинга.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что американский IT-гигант Google и принадлежащий ему видеосервис YouTubе будут заблокированы в России после того, как будет создан отечественный аналог.
По его мнению, в долгосрочной перспективе необходимо будет "прощаться" с этой компанией, так как это "реально вражеская армия", которая работает на территории РФ.
Матвейчев также заявил, что Google "злостно" нарушает российское законодательство, "то есть полностью его игнорирует". Он назвал Google оружием в информационной борьбе.