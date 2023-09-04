В Роскомнадзоре прокомментировали сбои в работе YouTube

В Роскомнадзоре заявили, что сбои в работе видеохостинга YouTube не связаны с действиями ведомства. Об этом сообщает ТАСС.

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"Не связано", — ответили в пресс-службе на вопрос, связаны ли сбои с действиями Роскомнадзора.

До этого стало известно, что пользователи YouTube из России, Украины, Белоруссии, Киргизии и Турции жалуются на сбои в работе видеохостинга.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что американский IT-гигант Google и принадлежащий ему видеосервис YouTubе будут заблокированы в России после того, как будет создан отечественный аналог.

По его мнению, в долгосрочной перспективе необходимо будет "прощаться" с этой компанией, так как это "реально вражеская армия", которая работает на территории РФ.