Как сделать стикеры из фото на iPhone и Android

Telegram отличается от многих других мессенджеров возможностью загружать собственные наборы стикеров, причем сделать их совсем не сложно — на это достаточно потратить 30 минут. Портал Citilink рассказал, как сделать свои стикеры на iOS и Android.

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Через «Галерею» — только для iOS 16.02 и новее

Обладатели iPhone XS и более современных моделей на базе iOS 16.02 и старше могут создать собственный набор стикеров без сторонних приложений — понадобится только «Галерея». Начиная с этой версии iOS получила функцию быстрого отделения объектов на фотографиях, которая позволяет быстро обрезать ненужное.

Откройте Telegram.

Запустите бота @Stickers.

Перейдите в «Галерею» и подыщите подходящее фото. Желательно найти снимок, сделанный при хорошем освещении, чтобы объект не сливался с фоном.

Нажмите на объект, который вы хотите вырезать для стикера, и не отрывайте палец от экрана, пока вокруг него не появится белый контур.

Откройте Telegram и перетащите обрезанную картинку в чат бота — он превратит его в стикер. Далее просто следуйте инструкциям в чате.

Через приложение Sticker Maker Studio — для iOS и Android

Sticker Maker Studio — бесплатное приложение, которое доступно в Play Store и App Store, и оно тоже позволяет создавать собственные стикеры. При помощи этой программы можно аккуратно вырезать объект, добавить эмоции, подписи и другие графические элементы.