Twitch в России оштрафовали на 13 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch, специализирующийся на тематике компьютерных игр, на 13 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные россиян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы компания Twitch Interactive признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению хранения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации). Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 13 млн рублей", - сказали в пресс-службе суда.