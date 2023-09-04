SpaceX поблагодарила Роскосмос после приземления корабля Crew Dragon

SpaceX выразила благодарность Роскосмосу после приземления корабля Crew Dragon
Представитель компании SpaceX Бенджи Рид поблагодарил госкорпорацию "Роскосмос" после возвращения на Землю пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Трансляция его обращения велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Рид выразил благодарность NASA, Роскосмосу и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) "за доверие, партнерство и тесное сотрудничество при осуществлении этой миссии".
Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-6, в который входил российский космонавт Андрей Федяев, вернулся сегодня на Землю после полугодового пребывания на Международной космической станции (МКС). На орбите также побывали астронавты NASA Стивен Боуэн, Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан ан-Неяди.
Crew Dragon отправился к МКС 2 марта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) при помощи ракеты-носителя Falcon 9. На следующий день он пристыковался к узловому модулю Harmony американского сегмента станции. Федяев стал вторым российским космонавтом, отправившимся на МКС на Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США. В октябре прошлого года в составе экипажа миссии Crew-5 туда прибыла россиянка Анна Кикина, которая покинула станцию в марте 2023 года.
27 августа на МКС прибыл экипаж миссии Crew-7 - космонавт Роскосмоса Константин Борисов, астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава. На станции, помимо них, остаются астронавт NASA Фрэнк Рубио и космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев.
15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое предусматривало три полета россиян на кораблях США. Позднее программа была расширена на одну миссию.