SpaceX поблагодарила Роскосмос после приземления корабля Crew Dragon

Представитель компании SpaceX Бенджи Рид поблагодарил госкорпорацию "Роскосмос" после возвращения на Землю пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Трансляция его обращения велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Рид выразил благодарность NASA, Роскосмосу и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) "за доверие, партнерство и тесное сотрудничество при осуществлении этой миссии".

Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-6, в который входил российский космонавт Андрей Федяев, вернулся сегодня на Землю после полугодового пребывания на Международной космической станции (МКС). На орбите также побывали астронавты NASA Стивен Боуэн, Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан ан-Неяди.

Crew Dragon отправился к МКС 2 марта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) при помощи ракеты-носителя Falcon 9. На следующий день он пристыковался к узловому модулю Harmony американского сегмента станции. Федяев стал вторым российским космонавтом, отправившимся на МКС на Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США. В октябре прошлого года в составе экипажа миссии Crew-5 туда прибыла россиянка Анна Кикина, которая покинула станцию в марте 2023 года.