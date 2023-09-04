Ученые объяснили радиоактивность немецких кабанов

Больше 20 лет уровень радиоактивного 137Cs остается постоянным в Европе. Ученые установили концентрацию 137Cs в образцах диких кабанов в Баварии с 2019 по 2021 год. Полученные данные превышали установленную норму в 25 раз. При этом причиной такого высокого уровня цезия оказалось объединение двух источников радиации: выпадения радиоактивных осадков при тестировании ядерного оружия более 60 лет назад и при Чернобыльской катастрофе. Полученные данные показывают, что наложение двух источников значительно превосходит воздействие любого из них по отдельности, а также подчеркивают опасность ядерного оружия. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.

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Потепление климата стимулирует развитие ядерной энергетики. Однако выпадение радиоактивных осадков или ядерные аварии приводят к выбросу радионуклидов в окружающую среду, что угрожает обществу и природе. Некоторые радионуклиды могут постоянно загрязнять пищевые цепи, повышая риск радиационного облучения. Так, цезий-137 (137Cs) повсеместно присутствует в окружающей среде. Однако происхождение такого загрязнения остается плохо изученным, что препятствует восстановлению и защите окружающей среды.

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Немецкие и австрийские ученые проанализировали активность 137Cs в образцах мяса диких кабанов, собранных в 11 районах Баварии в 2019–2021 годах. Исследователи высушивали образцы, получали золу, а затем измеряли активность 137Cs детектором гамма-излучения. В целом концентрация активности 137Cs в свежем мясе варьировалась от 370 до 14000 Бк/кг при норме 600 Бк/кг, при этом 88% измеренных данных превысили нормативы, установленные законодательством Германии. Кроме того, авторы не обнаружили какую-либо тенденцию к снижению концентрации активности 137Cs с 2001 года.

Затем авторы измерили соотношение безопасного и радиоактивного цезия — 135Cs/137Cs. Предыдущие исследования показали, что оно указывает на источник радионуклидов: высокое соотношение говорит о ядерном взрыве, а низкое — о ядерном реакторе. Отношение 135Cs/137Cs варьировалось от 0,67 до 1,97. Ученые предположили, что 137Cs от двух источников — радиоактивных осадков от ядерного оружия и Чернобыльской катастрофы — смешались в почве Баварии. Вклад 137Cs радиоактивных осадков составил 25%, а Чернобыльской аварии — 75%. В образцах, превысивших нормативной предел, вклад осадков варьировался от 12% до 68%. При этом в некоторых случаях доля оружейного 137Cs сама по себе была достаточно высокой, чтобы превысить предел 600 Бк/кг. Объединение двух источников оказалось основной причиной постоянного загрязнения диких кабанов.