Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым на борту вернулся на Землю

Корабль проработал на Международной космической станции (МКС) полгода. Вместе с Федяевым на землю вернулись американцы Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

Напомним, что для Федяева это был первый полет к Международной космической станции (МКС). Улететь в космос у него удалось со второго раза. Изначально запуск корабля Crew Dragon с экипажем был запланирован на 27 февраля, однако его отменили за несколько минут до старта. Запуск перенесли на 2 марта, он стал успешным.