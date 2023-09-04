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Crew Dragon с российским космонавтом на борту вернулся на Землю с МКС

Космический корабль Crew Dragon 6, на борту которого находится российский космонавт Андрей Федяев, успешно приводнился в Атлантическом океане неподалеку от города Джексонвилл. Об этом сообщает NASA.

Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым на борту вернулся на Землю
© РИА Новости

Корабль проработал на Международной космической станции (МКС) полгода. Вместе с Федяевым на землю вернулись американцы Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

Напомним, что для Федяева это был первый полет к Международной космической станции (МКС). Улететь в космос у него удалось со второго раза. Изначально запуск корабля Crew Dragon с экипажем был запланирован на 27 февраля, однако его отменили за несколько минут до старта. Запуск перенесли на 2 марта, он стал успешным.

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