Пользователи пожаловались на ставший полностью зеленым экран iPhone 14 Pro

Владельцы моделей iPhone 13 и iPhone 14 давненько жалуются на проблемы с дисплеем после установки iOS 16.1. Пользователи сообщают, что их экраны становятся зелеными, на них появляются зеленые полосы или они перестают реагировать на прикосновения. И если полосы вроде как были решены в недавнем обновлении, то вот превращение экрана в «зеленое месиво» – нет.

© Vedant G.

Последний подобной случай произошел буквально на днях, потому что в Twitter пользователь под ником Vedant G. пожаловался, что экран смартфона его друга во время чтения статьи стал полностью зеленым. На прикосновения не реагирует, перезагрузка не помогает. По его словам, смартфон обновлен до последней версии iOS и не имеет физических повреждений.

У некоторых, кстати, экран становится полностью белым или желтым. Сброс смартфона или простая перезагрузка устройства в некоторых случаях помогают решить проблему.