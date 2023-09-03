Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС

Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-6, в который входит российский космонавт Андрей Федяев, произвел успешную отстыковку от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю. Трансляция велась на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

Отстыковка состоялась в 14:05 мск. Она первоначально была намечена на 1 сентября, но дважды переносилась из-за погодных условий в районе приводнения. Сейчас приводнение планируется на 07:17 мск 4 сентября.

Помимо Федяева, в экипаж миссии Crew-6 входят астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Султан ан-Неяди.

Crew Dragon с экипажем миссии Crew-6 стартовал к МКС 2 марта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) при помощи ракеты-носителя Falcon 9. На следующий день он пристыковался к узловому модулю Harmony американского сегмента станции. Федяев стал вторым российским космонавтом, отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США. В октябре прошлого года на станцию в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина, которая покинула МКС в марте 2023 года.