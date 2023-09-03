Роскомнадзору захотели разрешить закрывать умеющие обходить блокировки сайты

Роскомнадзор может получить возможность блокировок сайтов о методах обхода блокировок в РФ
Минцифры РФ предлагает наделить Роскомнадзор полномочиями блокировать сайты, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в России. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
"Проектом постановления предлагается наделить Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) полномочиями по принятию решений, являющихся основаниями для включения в Единый реестр запрещенной информации сведений о сайтах в сети "Интернет", на которых размещается информация о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено", - говорится в документе.
В целях реализации предлагаемых изменений планируется внести изменения в критерии оценки материалов и информации, необходимых для принятия Роскомнадзором решений блокировке сайтов. Обсуждение проекта, как отмечается на портале, будет проходить до 15 сентября.
В конце декабря 2022 года правительство РФ утвердило внесение изменений в правила работы Единого реестра запрещенной информации Роскомнадзора. В число оснований для внесения сайтов или страниц сайтов в реестр вошли "ЛГБТ-пропаганда", а также "информация, пропагандирующая педофилию или смену пола".
За 2022 год Роскомнадзор внес в Единый реестр запрещенной информации более 384 тыс. ссылок.