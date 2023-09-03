Роскомнадзору захотели разрешить закрывать умеющие обходить блокировки сайты

"Проектом постановления предлагается наделить Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) полномочиями по принятию решений, являющихся основаниями для включения в Единый реестр запрещенной информации сведений о сайтах в сети "Интернет", на которых размещается информация о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено", - говорится в документе.