Индия запустила автоматическую станцию для изучения Солнца

Индия осуществила успешный запуск автоматической станции по исследованию Солнца Aditya-L1.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований.

Отмечается, что ракета-носитель PSLV C57 со станцией на борту стартовала с национального космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

Ожидается, что станция достигнет гало-орбиты, с которой начнёт беспрепятственно наблюдать за Солнцем и фиксировать его излучение, через 125 дней.