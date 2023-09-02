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Индия запустила автоматическую станцию для изучения Солнца

Индия осуществила успешный запуск автоматической станции по исследованию Солнца Aditya-L1.

Индия запустила автоматическую станцию для изучения Солнца
© globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований.

Отмечается, что ракета-носитель PSLV C57 со станцией на борту стартовала с национального космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

Ожидается, что станция достигнет гало-орбиты, с которой начнёт беспрепятственно наблюдать за Солнцем и фиксировать его излучение, через 125 дней.

23 августа Индия успешно посадила космический аппарат на Южном полюсе Луны.