Стало известно, на каком этапе находится строительство водородного поезда

Генеральный директор «Трансмашхолдинга» (ТМХ) Кирилл Липа заявил в интервью ТАСС, что создание в России поезда на водородном топливе находится на самом раннем этапе.

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«Что касается самой водородной установки, такой проект тоже запущен, однако идет очень тяжело и непросто», — добавил он.

По его словам, холдинг в данный момент проектирует общую платформу поездов, которые будут как с водородным носителем, так и без него. Гендиректор отметил, что эта платформа будет использовать различные источники питания.

В январе представитель компании «Русатом Оверсиз» (дочерняя фирма «Росатома») заявлял, что пассажирские перевозки на первых в России водородных поездах начнутся в последнем квартале 2025 года. Представитель компании отмечал, что прежде всего изменение сроков связано с «инновационностью проекта».