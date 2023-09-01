Названа причина переноса отстыковки корабля Crew Dragon-6 от МКС

Отстыковка американского космического Crew Dragon-6 перенесена на 3 сентября из-за непогоды в районе приводнения у берегов Флориды. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу NASA.

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В пресс-службе пояснили, что отстыковка будет проведена не ранее 3 сентября в 07:05 по времени восточного побережья США (14:05 мск).

В NASA уточнили, что, с учетом изменений в графике, аппарат приводнится в Атлантике 4 сентября не ранее 00:07 (07:07 мск).