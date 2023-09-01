Ученые выяснили, что микропластик может усиливать эрозию русел рек
Международная группа ученых под руководством Университета штата Пенсильвания в США пришла к выводу, что микропластик способен усиливать эрозию русел рек. Это влияет на экосистемы и речную среду обитания. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment.
Микропластиком называют фрагменты пластмасс размером менее пяти миллиметров. Согласно исследованиям, они могут проникать в организмы людей и животных и накапливаться в них, негативно влияя на здоровье.
Специалисты выяснили, что пластиковые частицы придают речному песку большую подвижность за счет меньшей плотности. Это позволяет потокам легче смывать песчаные наносы, а также делает воду более мутной.
Поскольку глобальное количество полимерных отходов увеличивается во всем мире, процессы эрозии в ручьях и речных устьях будут ускоряться по всему миру, считают эксперты.
По словам участника научной группы Роберто Фернандеса, полученные данные позволят определить минимальное количество пластика, которого достаточно для разрушения песчаных наносов. На следующем этапе команда оценит ущерб экологии речных систем из-за пластикового загрязнения.