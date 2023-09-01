Микропластик может усиливать эрозию русел рек

Международная группа ученых под руководством Университета штата Пенсильвания в США пришла к выводу, что микропластик способен усиливать эрозию русел рек. Это влияет на экосистемы и речную среду обитания. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment.

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Микропластиком называют фрагменты пластмасс размером менее пяти миллиметров. Согласно исследованиям, они могут проникать в организмы людей и животных и накапливаться в них, негативно влияя на здоровье.

Специалисты выяснили, что пластиковые частицы придают речному песку большую подвижность за счет меньшей плотности. Это позволяет потокам легче смывать песчаные наносы, а также делает воду более мутной.

Поскольку глобальное количество полимерных отходов увеличивается во всем мире, процессы эрозии в ручьях и речных устьях будут ускоряться по всему миру, считают эксперты.