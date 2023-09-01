Google Карты получили новый дизайн

Google Карты обновили свой дизайн, представив новую цветовую палитру фона.

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Теперь синий цвет для водоёмов стал намного светлее, а зелёный для природных зон – темнее. Дороги теперь серые вместо белых, что делает их более заметными на карте. Все эти изменения сразу же вызывают ассоциации с дизайном Apple Maps.

Серый цвет теперь также используется для автомагистралей вместо прежнего жёлтого. Жёлтый и бежевый цвета хоть и остались, но теперь они выделены для оживлённых районов. В интерфейсе направлений используется гораздо более темные оттенки зелёного.

9to5Google

Пока что новый дизайн доступен не для всех устройств. Google, возможно, всё ещё находится в фазе тестирования и может внести дополнительные изменения перед широким запуском.