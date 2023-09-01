ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 63% за 28 дней

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что с 24 июля по 20 августа 2023 года в мире зарегистрировали около полутора миллионов новых случаев заражения коронавирусом. Это на 63 процента больше, чем за предыдущие 28 дней, говорится в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ.

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В организации уточнили, что все эти случаи не точно отражают уровень мировой заболеваемости. Причиной тому стал тот факт, что сейчас происходит сокращение масштабов тестирования и отчетности по всему миру. По состоянию на 30 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 769 миллионов подтвержденных случаев, уточнили в ВОЗ.

11 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось на 80 процентов за месяц. Быстрее всего распространяется новый вариант «эрис». Накануне в ВОЗ предупреждали об активном распространении нового варианта «омикрон»-штамма.

Научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев рассказал, когда стоит ждать новую волну заражения инфекцией в России. При этом заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников рассказал, будет ли всплеск заболеваемости коронавирусом этой осенью.

После перенесенного COVID-19 еще два года сохраняются риски развития заболеваний. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Medicine. О том, какие болезни может спровоцировать коронавирус, почему это происходит и кто в группе риска, «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.