Google высмеяла ещё не вышедший iPhone 15

В мире технологий никто не упускает шанса подколоть конкурента, и Google не исключение.

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Компания выпустила рекламный ролик, в котором акцентировала внимание на преимуществах своих смартфонов Pixel, одновременно насмехаясь над ещё не вышедшим iPhone 15.

В ролике два смартфона «отдыхают» в спа-салоне, и один из них очень похож на предполагаемый новый iPhone.

В ходе ролика, смартфон Apple жалуется на сложности в удивлении пользователей и завидует функциональности Pixel, который умеет улучшать старые фотографии и переводить сообщения в реальном времени.