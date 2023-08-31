Назван вид рыб, использующий акул для долгих путешествий в океане

Океанологи назвали вид рыб, использующий акул для долгих путешествий в океане
Австралийские ученые из Университета Джеймса Кука (JCU) раскрыли тайну широкого распространения золотых карангов — промыслового вида рыб, обитающего в Тихом и Индийском океанах. Оказалось, что каранги научились путешествовать на огромные расстояния благодаря китовым акулам. Исследование опубликовано на сайте научного учреждения.
По словам океанологов в JCU, популяции золотых карангов встречаются от восточного побережья Африки до западных берегов Северной Америки и от юга Японии до севера Австралии. Обширный ареал говорит, что эти рыбы каким-то образом преодолевают биогеографические барьеры.
Научная команда выяснила, что молодые золотые каранги освоили путешествия «автостопом» вместе с китовыми акулами — крупнейшими из современных рыб. Китовые акулы мигрируют на огромные расстояния, оставляя за собой разреженную зону. Меньшее сопротивление воды позволяет следующим за морскими гигантами карангам тратить меньше сил и добираться до недоступных для их сородичей регионов.