Назван вид рыб, использующий акул для долгих путешествий в океане

Австралийские ученые из Университета Джеймса Кука (JCU) раскрыли тайну широкого распространения золотых карангов — промыслового вида рыб, обитающего в Тихом и Индийском океанах. Оказалось, что каранги научились путешествовать на огромные расстояния благодаря китовым акулам. Исследование опубликовано на сайте научного учреждения.

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По словам океанологов в JCU, популяции золотых карангов встречаются от восточного побережья Африки до западных берегов Северной Америки и от юга Японии до севера Австралии. Обширный ареал говорит, что эти рыбы каким-то образом преодолевают биогеографические барьеры.