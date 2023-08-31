В России ИИ научили определять эмоции по голосу

Российские разработчики создали базу для искусственного интеллекта (Aniemor), которая поможет определить эмоции человека. Над ней разработчики работали год и за это время им удалось собрать большую библиотеку голосовых данных, параллельно обучая девять нейросетей.
Библиотека была разработана на языке программирования python, что дает возможность просто скопировать код и вставить его в любое российское программное обеспечение (ПО), после чего оно сможет обрабатывать звук, текст и видео, рассказал один из разработчиков, Артем Аментес, в беседе с «Известиями».
Многим организациям важно отслеживать эмоциональное состояние сотрудников и клиентов. Одни из главных пользователей – банки, они одни из первых обратили внимание на разработку. Другими пользователями смогут стать психологические центры и благотворительные организации, добавил Артем Аментес.