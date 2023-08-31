В России нашли формулу для улучшения теплозащиты космических аппаратов

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создали математическую модель для расчета оптимальных параметров теплозащиты спускаемых космических аппаратов. Об этом сообщает RT. Подчеркивается, что формула учитывает весь спектр условий, которые возникают вокруг быстро движущегося тела в обычном и разреженном газе. В таких условиях, по словам исследователей, меняется не только температура, но и состав среды, что влияет на работу техники.
«Главными особенностями полученных граничных условий являются способность корректно интерпретировать эффекты физического взаимодействия газа с поверхностью тела и учитывать влияние межфазных гетерогенных химических реакций», — объяснила заведующая кафедрой гидроаэромеханики СПбГУ Елена Кустова.
Она отметила, что данная математическая модель позволит конструкторам улучшить покрытие космических аппаратов. Уменьшение слоя теплозащиты, по ее словам, увеличит полезную нагрузку корабля.
До этого ученые из Каролинского института в Швеции выяснили, что микрогравитация в невесомости способна угнетать иммунитет космонавтов. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advance.