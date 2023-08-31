В России нашли формулу для улучшения теплозащиты космических аппаратов

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создали математическую модель для расчета оптимальных параметров теплозащиты спускаемых космических аппаратов. Об этом сообщает RT. Подчеркивается, что формула учитывает весь спектр условий, которые возникают вокруг быстро движущегося тела в обычном и разреженном газе. В таких условиях, по словам исследователей, меняется не только температура, но и состав среды, что влияет на работу техники.