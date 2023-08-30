Microsoft перестанет поддерживать Visual Studio для Mac
Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки Visual Studio для Mac. Об этом сообщает Neowin.
По данным портала, версия 17.6 станет последней, ее обслуживание Microsoft прекратить 31 августа 2024 года. Причиной такого решения в компании назвали результаты анализа отзывов пользователей и планы по оптимизации Visual Studio, которая доступна через C# Dev Kit для VS Code.
«Мы продолжим предоставлять обновления среды выполнения и рабочей нагрузки, чтобы вы могли создавать и поставлять приложения, созданные на основе .NET 6, .NET 7 и вреймворков Mono. Хотя официально это не поддерживается, мы также включили элементарную поддержку .NET 8 в Visual Studio for Mac для создания и отладки приложений. Мы надеемся, что благодаря этим обязательствам и инвестициям мы сможем свести к минимуму сбои в вашем рабочем процессе на Mac», — отметили в Microsoft.
На фоне этого компания порекомендовала пользователям Mac перейти на Visual Studio Code с новым C# Dev Kit.