Microsoft перестанет поддерживать Visual Studio для Mac

«Мы продолжим предоставлять обновления среды выполнения и рабочей нагрузки, чтобы вы могли создавать и поставлять приложения, созданные на основе .NET 6, .NET 7 и вреймворков Mono. Хотя официально это не поддерживается, мы также включили элементарную поддержку .NET 8 в Visual Studio for Mac для создания и отладки приложений. Мы надеемся, что благодаря этим обязательствам и инвестициям мы сможем свести к минимуму сбои в вашем рабочем процессе на Mac», — отметили в Microsoft.