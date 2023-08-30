Hi-Tech Mail.Ru назвал семь худших моделей iPhone в истории Apple

Редакция портала Hi-Tech Mail.Ru составила рейтинг из семи худших смартфонов iPhone за всю историю Apple.

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Топ открывает iPhone 8. Отмечается, что смартфон получился хорошим, просто он «вышел не в то время» — за несколько недель до начала продаж iPhone X. Внутренняя конкуренция стала причиной «моментального устаревания» iPhone 8, считают эксперты. Он проигрывал флагманской модели по всем параметрам, включая современный дизайн, OLED-экран, батарею и камеру.

На втором месте оказался iPhone 14, который не получил выреза Dynamic Island, как у старших моделей. К тому же он поставляется с базовым дисплеем с частотой 60 Гц, а технически ничем не отличается предшественника.

За ним следует первый iPhone SE 2016 года, предлагавший в компактном корпусе от iPhone 5s «железо» аналогичное iPhone 6s. При этом смартфон вышел одновременно с более производительным и современным iPhone 7. Эксперты считают, что устройство предлагало устаревший 4-дюймовый экран и слабый аккумулятор, а его производительность была избыточна.