Сколько лет пирамидам в Египте?

Пирамиды — самый узнаваемый символ культуры Египта и напоминание о временах древних фараонов. Сейчас они стали аттракционом для туристов, однако ученые продолжают изучать эти величественные сооружения. Портал livescience.com рассказал, когда была построена первая пирамида и почему египетские правители строили именно пирамиды.

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Первая пирамида Египта

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Первой и самой древней пирамидой в Египте является пирамида Джосера — фараона, правившего страной более 4 700 лет назад. По меркам сооружений, которые появились в более поздних эпохах, она была весьма скромной: каменное строение состояло всего из шести слоев. Судя по древним надписям, строительством руководил мужчина по имени Имхотеп: он считается первым египетским архитектором, который работал в камне.

Если не считать этого исключения, древнеегипетские пирамиды датируются 2 700 — 1 500 годами до нашей эры. Таким образом, самые древние пирамиды можно назвать ровесницами Стоунхенджа, который изначально был простроен между 4 000 и 5 000 годами назад. При этом пирамиды гораздо старше многих других древних сооружений, включая Парфенон, Великую Китайскую стену и римский Колизей.

Зачем египтяне строили пирамиды

Специалисты до сих пор не могу точно сказать, какую функцию выполняли погребальные пирамиды. Часть ученых полагает, что они защищали сокровища фараонов от расхитителей могил. До пирамид правителей Египта хоронили в низких гробницах-мастабах, что позволяло грабителям забраться наверх и пробурить себе путь внутрь через «крышу». Ступенчатые же пирамиды обеспечивали несколько слоев защиты, что мешало мародерам. Кроме того, они возводились из камня — более крепкого материала, чем глиняные кирпичи.