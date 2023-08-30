В России появился новый сервис предупреждения о пожароопасной обстановке в лесах - пользователи «Госуслуг» начали получать уведомления о пожарах. Об этом сообщается на сайте Рослесхоза.

Пользователи «Госуслуг» будут получить push-уведомления на смартфоны, сообщения на электронную почту и в личном кабинете на сайте. В сообщениях будет информация о запретах и ограничениях на посещение лесов в регионах, о введении особого противопожарного режима или режима ЧС.

Раньше о пожарах россиян оповещали через правительственные порталы, официальные аккаунты в соцсетях и СМИ.

29 августа в Геленджике зафиксировали сразу три низовых лесных пожара. По предварительным данным, виновником одного из них стал 40-летний местный житель, который готовил электрокабель к продаже на своем участке и «спровоцировал возгорание земляной подстилки».

30 августа глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что площадь возгорания достигла 118 гектаров. В тушении пожара участвуют более 80 единиц техники и почти 450 человек, пожарным помогают «подготовленные экипированные добровольцы».