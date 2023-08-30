Представлен модульный смартфон Fairphone 5 со съемным аккумулятором

Стартап Fairphone представил одноименный смартфон, который предлагает модульную конструкцию, пятилетнюю гарантию и обновления вплоть до 2033 года. Об этом сообщает портал Android Authority.

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Ключевой особенностью Fairphone 5 стала политика поддержки — кроме пятилетней гарантии от производителя обещают выпускать обновления ОС Android на протяжении пяти лет, а также восемь лет поддерживать устройство патчами безопасности. Кроме того, стартап намерен расширить поддержку с 8 до 10 лет.

Смартфон также примечателен своей ремонтопригодностью. Модульный дизайн Fairphone 5, разделенный на десять элементов, позволяет с легкостью заменять практически все детали. Отдельный упор сделан на съемный аккумулятор, как в «старых» телефонах. Его замена занимает всего несколько секунд.

В остальном новинка представляет собой обычный среднебюджетный аппарат. Fairphone 5 оснащен 6,46-дюймовым OLED-экраном с частотой 90 Гц и разрешением 2770x1224 пикселей. Фронтальная панель защищена закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Основная камера с разрешением 50 Мп и оптическим стабилизатором дополнена ультраширокоугольным модулем на 50 Мп. Спереди также установлена селфи-камера на 50 Мп.

За производительность устройства отвечает чип Snapdragon QCM6490, который является аналогом Snapdragon 778G. В смартфон также поместили 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения за счет карты microSD.

Съемный аккумулятор емкостью 4200 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт. Из прочих особенностей выделяют наличие защиты от влаги по стандарту IP55, стереодинамиков, встроенного в кнопку питания сканера отпечатков пальцев, модуля Wi-Fi 6E и поддержку двух SIM-карт (физической и eSIM). Работает смартфон под управлением Android 13.