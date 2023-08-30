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Американский стартап разработает «мешки» для космического мусора

В США космический стартап TransAstra выиграл конкурс NASA на выпуск «мешков» для сбора мусора на орбите нашей планеты. Об этом сообщает Space News со ссылкой на представителей компании.

Американский стартап разработает «мешки» для космического мусора
© Газета.ru

Сумма сделки составила $850 тыс. По условиям контракта TransAstra должна будет построить прототип устройства и успешно испытать его на Земле.

Идея захвата космического мусора с помощью надувных конструкций возникла в Лаборатории реактивного движения NASA во время работы над проектом по защите от астероидов. Изначально предполагалось таким образом ловить потенциально опасные объекты в околоземном пространстве и отправлять их на лунную орбиту.

В TransAstra планируют производить «мешки», способные удерживать как микроспутники весом 1,3 кг, так и отработанные корпусы ракет, геостационарные аппараты связи и астероиды массой до 50 тыс. т.

В будущем TransAstra предлагает транспортировать собранный космический мусор на орбитальный перерабатывающий завод ThinkPlatform другого космического стартапа ThinkOrbital. По данным компании, такой подход позволит тратить на 82% меньше топлива и экономить 40% времени при расчистке околоземного пространства. Однако в компаниях пока не называют даже примерных сроков создания подобной инфраструктуры.

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