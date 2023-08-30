Индийский луноход сфотографировал посадочный модуль

Индийская организация космических исследований (ISRO) опубликовала переданные на Землю индийским луноходом «Прагьян» фото посадочного модуля «Викрам». Об этом пишет ТАСС.

«Улыбнись, пожалуйста! Сегодня луноход «Прагьян» «щелкнул» снимок посадочного модуля «Викрам», - говорится в сообщении ISRO в соцсети X (ранее Twitter).

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В ведомстве отметили, что фотографии были сделаны навигационной камерой, разработанной для миссии «Чандраян-3» в Лаборатории электрооптических систем.

На фото также видны приборы - датчик пенетратор для анализа лунной почвы и сейсмометр для исследования сейсмической активности на Луне.

Посадочный модуль с луноходом успешно сел на поверхность Луны 23 августа. Это сделало Индию четвертой страной, которая смогла посадить свой аппарат на спутнике Земли.