Ученые обратили микрошипы из титана против супербактерий

Австралийские ученые из Мельбурнского королевского технологического института (RMIT) разработали специальное покрытие из титановых микрошипов, убивающих так называемые супербактерии — устойчивые к большинству антибиотиков микроорганизмы. Результаты исследования опубликовано в научном журнале Advanced Materials Interfaces.

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Специалисты RMIT испытали технологию на грибке Candida со множественной лекарственной устойчивостью. Этот потенциально смертельный патоген ответственен за 10% внутрибольничных инфекций. Крошечные зубцы высотой с бактериальную клетку уничтожили около половины бактерий вскоре после контакта. Уцелевшая часть Candida оказалась неспособной к размножению или заражению из-за полученных травм.

По словам ученых, технология также оказалась эффективна против других болезнетворных бактерий, включая золотистый стафилококк.