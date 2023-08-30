Google Pixel 8 Pro получит «премиальные» цвета складного Pixel Fold

По мере приближения анонса серии смартфонов Google Pixel 8 появились подробности о цветовых решениях для Pixel 8 Pro. Устройство будет предлагаться в трех цветовых вариантах, которые имеют сходство с цветовыми решениями Pixel Fold.

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Компания традиционно предлагает свои флагманские телефоны Pixel в трех цветовых вариантах. Тенденция сохраняется и в случае с Pixel 8 Pro. Согласно утечкам и источникам, знакомым с планами Google, в Pixel 8 Pro появится яркий синий оттенок, напоминающий «морской» цвет Pixel 7a и Pixel Buds A-Series.

Кроме того, черный и белый цвета будут соответствовать обсидиановому и фарфоровому оттенкам Pixel Fold соответственно.