Соцсеть X отменила запрет политической рекламы перед выборами в США

Twitter, которая теперь известна как X, удивила многих, объявив о возвращении политической рекламы на свою платформу после перерыва с 2019 года. Этот шаг был предпринят в преддверии президентских выборов 2024 года и сопровождается заявлениями о расширении внутренних групп по «обеспечению безопасности выборов».
Компания обещает бороться с дезинформацией, связанной с политической рекламой, несмотря на то что ранее она сократила штат сотрудников, отвечающих за мониторинг ложной информации.
Бывший генеральный директор Джек Дорси запретил политическую рекламу, чтобы снять озабоченность тем, что его соцсеть наживается на дезинформации. Несмотря на критику, Twitter настаивает на том, что будет маркировать недостоверные сообщения и запрещать продвижение ложного контента, стремясь при этом способствовать открытой политической дискуссии.