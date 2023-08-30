Соцсеть X отменила запрет политической рекламы перед выборами в США

Twitter, которая теперь известна как X, удивила многих, объявив о возвращении политической рекламы на свою платформу после перерыва с 2019 года. Этот шаг был предпринят в преддверии президентских выборов 2024 года и сопровождается заявлениями о расширении внутренних групп по «обеспечению безопасности выборов».

Компания обещает бороться с дезинформацией, связанной с политической рекламой, несмотря на то что ранее она сократила штат сотрудников, отвечающих за мониторинг ложной информации.