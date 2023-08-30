Над Иркутской областью пролетел метеор

На записи виден яркий шар с дымным хвостом, который двигался по направлению к земле. Как отметил директор астрономической лаборатории Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев , до поверхности планеты он не долетел.

Напомним, что это уже не первый метеорит, который замечают в Иркутской области за этот год. В апреле аналогичный инцидент произошел в Усть-Кутском районе. Как рассказывали местные жители, в момент падения небо озарила яркая вспышка, которая быстро пропала. Обломков найдено не было.