Названа тайная особенность очков дополненной реальности Apple

Очки дополненной реальности Apple Vision Pro смогут фиксировать мозговую активность и эмоции пользователя. Об этом сообщает издание Digital Trends.

Скрытую ранее особенность гарнитуры журналисты назвали, изучив новый патент Apple, связанный с Vision Pro. В документе говорится, что очки альтернативной реальности могут быть оснащены физиологическими датчиками, которые собирают информацию о пользователе. Сенсоры можно использовать для различных целей.

Так, в описании патента говорится, что устройство может быть оснащено датчиками активности мозга, мышечной активности или сердечного ритма. Девайс имеет электрод для электроэнцефалографии, с помощью которого Vision Pro может анализировать поведение мозга пользователя и контролировать различные показатели. Авторы Digital Trends отметили, что Apple даже после анонса очков держала эту информацию в тайне.

Специалисты предположили, что очки дополненной реальности способны анализировать реакцию мозга на тот или иной отображаемый контент. Авторы предположили, что Vision Pro будут использовать эту информацию, чтобы предлагать пользователю максимально подходящие изображение, фото или видео.

«Это может создать гораздо более захватывающий опыт, когда гарнитура работает в тандеме с контентом, потенциально вызывая эмоциональную реакцию пользователя», — подытожили журналисты.