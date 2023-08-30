Новый Android-троян использует протокол Protobuf для кражи данных

Новый Android-троян MMRat использует протокол Protobuf для кражи данных
Новый банковский Android-троян MMRat задействует интересный метод для кражи и передачи злоумышленникам данных жертвы. В частности, примечательно использование протокола Protobuf для сериализации скомпрометированных сведений.
MMRat впервые попался исследователям из Trend Micro в конце июня 2023 года. Что примечательно: вредоносное приложение не детектировали антивирусные движки на площадках вроде VirusTotal.
Согласно наблюдениям специалистов, MMRat распространяется через веб-сайты, замаскированные под легитимные магазины приложений для Android. Троян обычно проникает на устройство под видом госсервисов или софта для онлайн-знакомств.
Как многие подобные вредоносы, MMRat запрашивает доступ к специальным возможностям операционной системы (Accessibility Services), что должно сразу насторожить пользователя.
Как только троян попал на смартфон, он устанавливает связь с командным сервером (C2) и начинает мониторить активность мобильного устройства, чтобы вычислить период простоя.
В такие окна MMRat удалённо выводит девайс из сна (с помощью Accessibility Service), разблокирует дисплей и пытается осуществить несанкционированные переводы денежных средств.
Что может MMRat:
- Собирать данные о сети, экране и аккумуляторе;
- Извлекать список контактов пользователя и установленных программ;
- Выполнять функции кейлогера;
- Записывать всё, что происходит на экране через API MediaProjection;
- Записывать и даже стримить видео с камеры смартфона; Передавать данные жертвы на командный сервер; Деинсталлироваться и вычищать все следы.
Цепочка атаки трояна выглядит так:
Для эффективной передачи скомпрометированных сведений авторы MMRat выбрали протокол Protobuf, что редко можно встретить среди подобных троянов. Protobuf похож по принципу действия на XML и JSON. Google разработала этот протокол для сериализации структурированных данных.
Интересно, что для передачи украденной информации используется порт 8080 и HTTP, а для стриминга видео — RTSP и порт 8554. При этом кастомный Protobuf и порт 8887 задействуется для обмена данным с C2.