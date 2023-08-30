Новый Android-троян использует протокол Protobuf для кражи данных

Новый банковский Android-троян MMRat задействует интересный метод для кражи и передачи злоумышленникам данных жертвы. В частности, примечательно использование протокола Protobuf для сериализации скомпрометированных сведений.

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MMRat впервые попался исследователям из Trend Micro в конце июня 2023 года. Что примечательно: вредоносное приложение не детектировали антивирусные движки на площадках вроде VirusTotal.

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Согласно наблюдениям специалистов, MMRat распространяется через веб-сайты, замаскированные под легитимные магазины приложений для Android. Троян обычно проникает на устройство под видом госсервисов или софта для онлайн-знакомств.

Как многие подобные вредоносы, MMRat запрашивает доступ к специальным возможностям операционной системы (Accessibility Services), что должно сразу насторожить пользователя.

Как только троян попал на смартфон, он устанавливает связь с командным сервером (C2) и начинает мониторить активность мобильного устройства, чтобы вычислить период простоя.

В такие окна MMRat удалённо выводит девайс из сна (с помощью Accessibility Service), разблокирует дисплей и пытается осуществить несанкционированные переводы денежных средств.

Что может MMRat:

Собирать данные о сети, экране и аккумуляторе;

Извлекать список контактов пользователя и установленных программ;

Выполнять функции кейлогера;

Записывать всё, что происходит на экране через API MediaProjection;

Записывать и даже стримить видео с камеры смартфона; Передавать данные жертвы на командный сервер; Деинсталлироваться и вычищать все следы.

Anti-Malware.ru

Цепочка атаки трояна выглядит так:

Anti-Malware.ru

Для эффективной передачи скомпрометированных сведений авторы MMRat выбрали протокол Protobuf, что редко можно встретить среди подобных троянов. Protobuf похож по принципу действия на XML и JSON. Google разработала этот протокол для сериализации структурированных данных.