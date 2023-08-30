Телефоны Google Pixel могут получить длительную поддержку обновлений

Серия смартфонов Google Pixel 8, включая Pixel 8 и Pixel 8 Pro, появится в октябре этого года. Несмотря на то что Pixels являются линейкой смартфонов Google, в последнее время они отстают в программном обеспечении.

© Unsplash

Скоро Google Pixels может бросить вызов Samsung Galaxy и, вероятно, даже соответствовать уровню обновления iOS для iPhone.

Samsung обещает четыре года обновлений программного обеспечения, особенно для серии Galaxy S. Даже OnePlus, Oppo и Xiaomi начали предлагать четыре года обновлений. Между тем, Google предоставила три года обновлений программного обеспечения для телефонов Pixel.

Однако с появлением Pixel 8 ситуация может измениться. 9to5Google сообщает, что Google возьмет на себя более длительный цикл обновлений, чем Samsung. Это означает, что телефоны Pixel могут получить обновления программного обеспечения более четырех лет.

Если Google увеличит срок обновления ОС для Pixel до пяти лет, он может конкурировать с рекордом iPhone. Это будет хорошей новостью для покупателей Pixel, поскольку в будущем им не придется так часто заменять свои телефоны.