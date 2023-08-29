Опытный образец отечественного ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО "Яковлев" (входит в ОАК Ростеха) успешно совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга РФ.

"Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полет. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе", - говорится в сообщении.

О первом полете

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Леонида Чикунова и Дмитрия Деменева, а также инженера-испытателя Дениса Велижанина. Продолжительность полета, который проходил на высотах до 3 тыс. м и скоростях до 343 км/ч, составила 54 минуты. В соответствии с полетным заданием экипаж выполнил проверку характеристик устойчивости и управляемости самолета в воздухе, проверку системы автоматического регулирования давления в кабине, а также произвел "посадку на облако" и заход на посадку с уходом на второй круг, уточнили в Минпромторге.

"Первый полет "Суперджета", созданного по программе импортозамещения систем и компонентов - успех многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей, входящих в контур управления государственной корпорации "Ростех". Российским разработчикам и производственникам удалось реализовать и поставить на самолет собственные конструкторские решения и технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие", - заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.

В министерстве напомнили, что для ускорения программы испытаний на первом опытном образце лайнера использованы франко-российские двигатели SaM146. Второй образец скоро начнет программу испытаний с отечественными двигателями ПД-8, которые сейчас проходя серию стендовых испытаний и испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Всего на Superjet было импортозамещено около 40 систем и агрегатов.

"Это лучшая демонстрация технологической независимости нашей страны. Мы доказали, в первую очередь самим себе, что можем разрабатывать и выпускать современные гражданские самолеты самостоятельно, без привлечения импортных технологий. Следующие амбициозные задачи - сертифицировать самолет в полностью российском облике и начать серийные поставки в авиакомпании", - отметил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, слова которого цитирует пресс-служба.

О самолете

SJ-100 - российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. Проект был инициирован после введения против России западных санкций. Одновременно с импортозамещением компонентов будут совершенствоваться процессы, связанные в том числе с надежностью систем, повышением комфортности, безопасности и поддержанием летной годности.

Кремль поздравляет авиастроителей с первым полетом импортозамещенного самолета SJ-100.

"Это большой успех, потому что в весьма сжатые сроки происходит освоение новых технологий, производство новых деталей и узлов этой машины, - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Тут важно, что это действительно в рекордно сжатые сроки происходит".

"Работа еще не закончена, предстоит оснастить эту машину нашими отечественными двигателями, что тоже скоро состоится. Это действительно большой успех", - подчеркнул представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента назвал эту тему чрезвычайно важной.

"Можно поздравить наших авиастроителей с этим успехом", - заявил Песков.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что "президент [РФ Владимир Путин] прекрасно, детально знает график импортозамещения в авиации и других отраслях промышленности". При этом, по словам Пескова, в графике Путина пока нет посещения производственного центра ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") в Комсомольске-на-Амуре.

"Хотя, как вы знаете, Путин, действительно, будет во Владивостоке", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

"Производство таких машин с учетом географии нашей страны [важно], поэтому, конечно, президент будет продолжать держать руку на пульсе", - заключил Песков.

Министерство промышленности и торговли России показало видео полета первого импортозамещенного самолета SJ-100. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минпромторга РФ.

«Как это было. Работники завода встречают новый «Суперджет» и летчиков-испытателей», — уточнили в Минпромторге.

Испытания импортозамещенного самолета SJ-100 с российским двигателем начнутся буквально через неделю, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, отечественные двигатели уже прошли сертификацию, осталось доставить и смонтировать их.

Следующий борт буквально через неделю выйдет на испытания, и он уже будет оснащен полностью российскими двигателями <...> Двигатели прошил сертификацию, завод-изготовитель их выпускает, надо только доставить, смонтировать и опять приступить к очередной фазе испытаний, — сказал Попов.

Летчик отметил, что выпуск самолета с отечественными двигателями можно оценить как победу над санкционным давлением Запада. Он подчеркнул, что в российских лайнерах около 40 агрегатов заменили на отечественные, в том числе авионика, изменили часть конструкции шасси, практически на 70-80% поменяли электроснабжение. Кроме того, заменили систему кондиционирования и отработали свои навигационный приборы. Попов добавил, что большие проблемы существуют именно в российской гражданской авиации, тогда как боевая была полностью сохранена после распада СССР.

Необходимо подготовить взлетно-посадочные полосы для самолета SJ-100, отметил в эфире НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев.

Российский ближнемагистральный самолет SJ-100 будут облетывать до конца года, в серийное производство он может пойти только с 2024 года, рассказал гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в интервью НСН. При этом, указал он, «на земле» все должно быть готово для регулярных рейсов на новых машинах.

Накануне сообщалось, что опытный образец российского самолета SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Полет длился 54 минуты на скорости до 343 км/ч и высоте до трех километров. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа отечественных систем самолета, управляемость и устойчивость лайнера в воздухе. Виктор Горбачев отметил, что со следующего года может начаться лишь штучная поставка новых самолетов.

«До конца года самолет будут "облетывать", в серию он может пойти только со следующего года. Это машина, которая летает на две-три тысячи километров. Поставка начнется штучная, сразу не смогут поставить на крыло 100-200 машин. Чтобы заменить нормально весь парк, требуется около 700 машин. Ну две машины дадут на компанию, ну три… Руки будут поднимать те, которые летают на б/ушных машинах. При этом, может быть, кто-то из дружественных стран захочет закупать SJ-100», - сказал Горбачев.

Он отметил, что необходимо подготовить взлетно-посадочные полосы для SJ-100, чтобы не получилась такая же ситуация, как с российским самолетом МС-21. Горбачев напомнил, что МС-21 нужна взлетно-посадочная полоса не менее 2,8 километра, а таких в регионах не так много.

«Кроме того, что машину выпускают, нужно настроить всех поставщиков, кто туда будет "напихивать" комплектующие? Это около сотни всяких заводов, фабрик и мастерских. Кроме того, мы должны перейти с GPS на ГЛОНАС, а значит, нужно десятка полтора спутников напускать. Также нужно понимать, какая полоса нужна будет для этой новой машины, нам не говорят ничего уважаемые конструкторы. Например, самолету МС-21 нужна полоса не менее 2,8 километра, а у нас таких полос, особенно по Сибири, не так уж и много. Куда он будет садиться?», - добавил собеседник НСН.

Ранее, в декабре, гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявлял, что авиакомпаниям SJ-100 начнут продавать уже в 2024 году. Позднее, в апреле, глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал, что ежегодно планируется выпускать 20 самолетов с отечественным двигателем ПД-8, передает «Радиоточка НСН».

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров и исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с RT прокомментировали сообщение о том, что опытный образец отечественного ближнемагистрального самолёта SJ-100 успешно совершил первый полёт.

По словам Гусарова, данный полёт — «очень знаменательное событие».

«Это только первый этап. Будет произведён второй опытный образец, который будет практически полностью импортозамещённым. Он также подключится к испытаниям. Было принято решение разбить процесс на этапы, чтобы ускорить испытания и сертификацию нового Superjet. А конечная цель — примерно через полтора года запустить серийное производство уже полностью импортозамещённого самолёта, включая отечественные двигатели», — рассказал собеседник RT.

Исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев также отметил, что данный полёт — лишь начало «довольно серьёзной и масштабной программы лётных испытаний».

«Впереди большая работа, к которой будет привлечён дополнительный лётный экземпляр уже с двигателем ПД-8 — полностью отечественным. Но принципиально важно, что начались лётные испытания самолёта с многими импортозамещёнными системами. Это демонстрирует способность отечественной авиационной промышленности создавать конкурентоспособное сертифицированное изделие и подтверждает наличие у российской стороны достаточного объёма компетенций, технологий и возможностей», — считает специалист.