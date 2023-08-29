Испанские ученые нашли новые наскальные рисунки в пещере Ла-Пасьега, которые были скрыты среди уже обнаруженных ранее. Археологи распознали изображения лошадей, оленей и крупного рогатого скота, похожего на зубра. Исследование опубликовано в журнале Antiquity.

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Пещера Ла-Пасьега находится в Испании и входит в список Всемирного Наследия Человечества ЮНЕСКО с июля 2008 года. Ранее археологи уже исследовали это место: им удалось описать наскальные рисунки в пещере по цвету, форме и технике живописи. Однако ученые тогда не исследовали непосредственно поверхность скалы, на которой древние люди оставили свои изображения.

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Чтобы повторно изучить наскальное искусство пещеры, испанские археологи использовали стереофотографию. При использовании этого метода съемка производится одновременно с двух и более ракурсов, в результате чего получается стереопара, части которой раздельно рассматриваются глазами зрителя. Снятые объекты становятся объемными за счет бинокулярного зрения — способности видеть изображение предмета обоими глазами. Некоторые рисунки ранее считались неполными, как будто художник просто бросил их на полпути. Однако стереоскопическая фотография позволила археологам переосмыслить эти незавершенные фигуры как законченные изображения животных.

Стереоскопические фотографии позволили исследователям установить связи между изображениями и неровностями каменных стен пещеры, которые было бы нелегко уловить на традиционных двумерных фотографиях. Команда выявила десятки корреляций между изображениями и неровностями каменных стен пещеры. Древние художники могли вдохновиться причудливыми формами каменных стен и демонстрировать такой психологический феномен, как парейдолия. Он выражается в том, что человек видит в неодушевленных объектах лица, фигуры и силуэты. Если выпуклость скалы немного напоминала лошадиную голову, то древний художник мог представить себе ее законченную форму и дорисовать недостающие детали.