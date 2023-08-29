IT-специалист рассказал, как проверить компьютер после ремонта

После ремонта следует проверить компьютер сразу в сервисном центре, нужно убедиться, что все необходимые функции, которые должны были отремонтировать, работают, посоветовал руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. В разговоре с «Газетой.Ru» он подчеркнул, не следует отдавать деньги до того, пока не будет понятно, насколько качественно выполнена работа.

© Unsplash

«Не расставайтесь с деньгами, пока все не проверите. Не соглашайтесь на встречи в метро, чтобы не получить без проверки. Вдруг ноутбук побывал у мошенников, выдающих себя за сервисный центр, и его даже не чинили», — уточнил специалист.

По его словам, в мастерской должны предоставить акт выполненных работ. Кузьменко посоветовал также попросить показать упаковку и сертификат, если потребовалась смена детали. Это позволит понять, была ли запчасть оригинальной или поддельной. Кроме того, стоит обратить внимание на ценовую политику СЦ. Завышенная или слишком низкая цена должны насторожить потенциального клиента.

«Без документов, подтверждающих, что гаджет находился в ремонте в сервисном центре, и акта выполненных услуг вы не сможете предъявить никаких претензий», — напомнил Кузьменко.