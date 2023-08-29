«Голубая Луна» взойдет 31 августа

В ночь на четверг, 31 августа, можно будет наблюдать суперлуние года - восход «голубой Луны». Об этом рассказали в Московском планетарии.

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Суперлуние - это астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния с перигеем, моментом, когда Луна находится на наименьшем расстоянии от Земли. В итоге Луна выглядит на небе ярче и крупнее.

Как отметили в планетарии, на август пришлось сразу два полнолуния, что случается достаточно редко. Временной промежуток между двумя полнолуниями - 29,53 дня, это немного короче средней длины месяца, поэтому за примерно 2,7154 года в календаре «накапливается» дополнительное полнолуние. Ученые подчеркнули, что в году может быть 13 полных Лун вместо двенадцати.

Второе полнолуние августа, выпавшее на ночь 31 числа, на английском называют Blue Moon – «голубая Луна». Такое название связано не с цветом, а с выражением «once in a blue moon», которое можно перевести как «раз в сто лет».

«Голубая Луна» 31 августа будет самой большой полной Луной 2023 года. Фазу полнолуния она примет в 04:37 по московскому времени.